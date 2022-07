Da Skriniar a Dumfries, svolta per l’Inter: “Lo vuole a tutti i costi”

Dopo le numerose operazioni realizzate in entrata, adesso l’Inter si concentra sulle cessioni: da Skriniar a Dumfries, la decisione è presa

L’Inter ora si concentra sulle uscite. Nel mese di giugno i nerazzurri hanno aggiunto diverse pedine alla rosa targata Simone Inzaghi, su tutte Romelu Lukaku, tornato dal Chelsea. Messa in stand by l’operazione Paulo Dybala a parametro zero, la dirigenza meneghina, capitanata dall’amministratore delegato Giuseppe Marotta, lavora soprattutto in ottica cessioni in questi giorni.

È necessario sfoltire la rosa e, in tal senso, sono destinati ad abbandonare la nave Arturo Vidal e Alexis Sanchez. I due cileni percepiscono ingaggi pesanti e la ‘Beneamata’ non intende più sostenerli nel progetto. Ma l’addio dei calciatori in questione non potrà bastare: come noto, i nerazzurri devono lasciar andare via almeno un big della formazione titolare, se non due. Un piano dal quale la società non può prescindere, poiché bisogna rimpinguare le casse del club. Sappiamo che il maggior indiziato ad abbandonare la nave questa estate, ad oggi, si chiama Milan Skriniar. Il contratto del difensore slovacco è in scadenza giugno 2023, di conseguenza rappresenta un profilo molto invitante per le top d’Europa. A tal proposito, è in corso una trattativa col Paris Saint Germain di Luis Campos, che ha individuato nell’ex Sampdoria l’identikit migliore per potenziare la retroguardia.

Calciomercato Inter: Bergomi su Skriniar, Dumfries e de Vrij

I francesi avevano provato ad inserire una contropartita, in aggiunta ad una sostanziosa parte cash sui 50 milioni di euro. Secco no da parte dei lombardi, che si priveranno del classe ’95 soltanto di fronte ad un’offerta cash da almeno 70-80 milioni. Sull’argomento è intervenuto l’esperto del mondo Inter Fabio Bergomi, spiegando che in realtà potrebbe concretizzarsi tutt’altro scenario.

“Skriniar non vuole andare via dall’Inter – si legge sul profilo Twitter di Bergomi -. Anzi, vuole restare a tutti i costi. Forse, e sottolineo forse, i sacrificati potrebbero essere Dumfries e de Vrij. Il mercato in uscita non è come l’anno scorso. Qui vogliono rimanere tutti“. Possibile inversione di rotta dunque? Nelle prossime ore ne sapremo sicuramente di più e vedremo come andrà a finire.