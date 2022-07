De Ligt al Bayern, si alza la posta: scambio col big

Il Bayern Monaco insiste per Matthis de Ligt: la nuova offerta del club teutonico include ora anche un vero e proprio big

Tutti su Matthijs de Ligt. Come del resto, sottotraccia ma non troppo, avviene ormai da mesi. Le indiscrezoni degli ultimi giorni però – quelle che riferiscono di una Juve ‘finalmente’ aperta alla cessione – avrebbero ridato fiato alle speranze dei club interessati al difensore olandese. Tra questi, il Bayern Monaco è quello che più di tutti starebbe insistendo per avere il giocatore alle proprie dipendenze.

Il pressing dei dominatori della Bundesliga negli ultimi 10 anni si starebbe facendo sempre più asfissiante. Dapprima, come parziale contropartita tecnica, il Bayern aveva provato ad inserire Benjamin Pavard. Appurata la freddezza nella risposta bianconera, ora il club tedesco avrebbe rilanciato mettendo sul piatto uno dei migliori giocatori della propria rosa. Basti pensare che la valutazione del calciatore francese si aggira intorno ai 50 milioni.

Il Bayern fa sul serio per de Ligt: Lucas Hernandez sul piatto

La contropartita sul piatto è a dir poco interessante: parliamo di Lucas Hernandez, il difensore centrale fratello di Theo, il talento rossonero. Nonostante il club bianconero abbia sempre dichiarato di voler prendere in considerazione solo le offerte cash per de Ligt, la proposta bavarese potrebbe far breccia.

Il valore del calciatore transalpino, del resto, è indiscutibile. La stessa partenza di de Ligt lascerebbe scoperta una casella importante al centro della difesa, stante anche l’assenza di Giorgio Chiellini. La Juve riflette e valuta l’opportunità: resterebbero anche qualcosa come 30 milioni – la parte cash che il Bayern dovrebbe comunque corrispondere – da reinvestire sul mercato per completare il processo di rafforzamento.