I rapporti favoriscono l’Inter: beffa al Milan in prestito

Il legame tra l’Inter e il Paris Saint Germain si intensifica giorno dopo giorno con Milan Skriniar al centro del discorso. Proprio l’addio dello slovacco potrebbe favorire un colpo ai danni del Milan

L’Inter ha già incamerato diversi nuovi calciatori e dopo gli ultimi annunci il club meneghino non ha alcuna intenzione di fermarsi. Diversi i tavoli su cui lavora la società nerazzurra sia in entrata che soprattutto in uscita, dove ora qualcosa di importante andrà fatto. La cessione eccellente designata come sacrificio all’altare dei conti risponde al nome di Milan Skriniar, forte centrale slovacco valutato circa 80 milioni di euro, e per il quale il Paris Saint Germain sta provando a trovare la giusta quadra con l’Inter.

L’addio di Skriniar rappresenterebbe un’entrata economica di primissimo livello per i nerazzurri, che rimetterebbero a posto i conti, andando poi a rinforzare ulteriormente la squadra a disposizione di Simone Inzaghi, quanto meno con un nuovo difensore che potrà essere Bremer.

Calciomercato Inter, prestito per Diallo con l’aiuto di Skriniar: il Milan rischia la beffa

Non va escluso che oltre al brasiliano del Torino, i nerazzurri possano anche approfittare dei buoni rapporti instaurati col PSG per andare all’assalto di un altro difensore di talento ma a buon mercato. Slegato dall’affare Skriniar ma comunque favorito dai rapporti Inter-Paris Saint Germain dovuti ad Hakimi prima e allo stesso slovacco poi, potrebbe diventare buono per i nerazzurri il nome di Abdou Diallo, che in questi giorni è stato tanto accostato al Milan.

Si tratta di un polivalente centrale senegalese di piede mancino piuttosto duttile che potrebbe giocare sia in mezzo che centro sinistra con una valutazione sui 20 milioni di euro. Il PSG non vorrebbe svenderlo, con i rossoneri in agguato, ma il legame creato in questi mesi con l’Inter, qualora i nerazzurri lo richiedessero in un secondo momento, potrebbe portare anche ad un favoreggiamento. Il Paris infatti potrebbe concedere alla società di Suning, a differenza del Milan, un prestito con diritto di riscatto, per un calciatore che per la difesa a tre di Inzaghi sarebbe perfetto.