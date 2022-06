Assalto ai gioielli del Milan: 90 milioni dalla Premier

Una maxi offerta del Chelsea per Kalulu e Theo Hernandez: i Blues potrebbero provare a portare a Londra due colonne del Milan

Tra i protagonisti della cavalcata che ha portato il Milan a vincere lo scudetto, Theo Hernandez e Kalulu sono finiti nel mirino del Chelsea: il club londinese potrebbe formulare una maxi-offerta per difensore ed esterno.

Dopo l’addio di Roman Abramovich, il Chelsea riparte dalla proprietà a stelle e strisce rappresentata da Todd Boehly e dal fondo Clearlake Capital. Una proprietà che ha messo a disposizione un budget da ben 200 milioni di sterline per il calciomercato estivo per rifondare la squadra e rilanciarla a livello internazioale.

Per riuscirci, il tecnico dei Blues Thomas Tuchel avrebbe indicato in Pierre Kalulu e Theo Hernandez due rinforzi ideali per la retroguardia. Difensore di sicurezza e prospettiva il primo, esterno di grande spinta il secondo. Per portarli a Londra, il club londinese sarebbe disposto a mettere sul piatto un’offerta particolarmente invitante, ma che non farà subito oscillare i rossoneri.

Calciomercato Milan, offerta Chelsea per Hernandez e Kalulu

Il Chelsea- nel dettaglio – potrebbe mettere sul piatto un’offerta da quasi novanta milioni di euro. Per la precisione, sarebbero 87 i milioni di euro che i Blues sarebbero disposti ad investire per portare a Londra le due colonne della retroguardia rossonera. Singolarmente, 50 milioni di sterline per Theo Hernandez e i restanti 25 per Kalulu arrivando così ad un totale di 75 milioni di sterline, pari a 87 milioni di euro.

Kalulu e Theo Hernandez hanno rappresentato due veri pilastri del Milan di Pioli che ha conquistato la vittoria dello scudetto. Il primo, classe 2000, ha contribuito con trentasette presenze, impreziosite da un gol e tre assist. Il secondo invece con un bottino personale di cinque gol e ben dieci assist in quarantuno apparizioni con la maglia del Diavolo.