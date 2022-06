Non c’è solo il Milan per l’esubero di lusso: Juve e Inter ingolosite

Un giocatore del Chelsea già nel mirino del Milan è stato scaricato dal tecnico Tuchel: Maldini ci riprova, Inter e Milan alla finestra

Grandi movimenti di mercato – almeno in linea teorica – tra i top club italiani e il nuovo Chelsea di Todd Boehly e Clearlake Capital. Dopo la lunga trattativa che ormai dovrebbe portare Romelu Lukaku alla corte di Simone Inzaghi, potrebbe esserci un altro affare in vista col club londinese.

Uno dei giocatori di maggior talento dei Blues, caduto un po’ nel dimenticatoio la scorsa stagione, è finito nella lista dei partenti del tecnico Thomas Tuchel. Già adocchiato dal Milan la scorsa estate – il prezzo era però proibitivo – il calciatore è tornato ad occupare l’agenda di mercato non solo dei rossoneri, ma anche di Inter e Juve. Si prevede l’ennesimo derby di mercato tra le tre grandi d’Italia.

Tuchel via dal Chelsea, italiane all’assalto

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, riferite anche dal portale Fichajes.net, Hakim Ziyech sarebbe tornato prepotentemente in auge come possibile obiettivo della trequarti rossonera. Già da un paio di giorni infatti il Milan avrebbe ripreso i contatti col club lonidnese per perfezionare l’arrivo del marocchino a Milano. Dopo aver incassato la beffa nell’estenuante trattativa per Sven Botman – alfine passato al Newcastle- la società meneghina vuole uscire dall’impasse legato anche al cambio di proprietà con un colpo prestigioso.

Ci sono però due ordini di fattori ad ostacolare la buona riuscita dell’affare: da un lato l’elevato stipendio del fantasista – circa 6 milioni di euro netti l’anno – dall’altra la concorrenza di Juventus ed Inter, intenzionate a mettere i bastoni tra le ruote ai Campioni d’Italia. I bianconeri, in attesa di ufficializzare Pogba, sono alla ricerca di un giocatore offensivo in grado di innestare al meglio Dusan Vlahovic; i nerazzurri pigliatutto vedono invece in Ziyech un ottimo elemento per una rotazione offensiva di extra-lusso.