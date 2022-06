La Juventus sfida il Milan per l’esterno, ma Allegri ha dei dubbi

La Juventus potrebbe mettere nel mirino Noa Lang, esterno olandese obiettivo di calciomercato del Milan di Pioli: le ultimissime notizie sulla Serie A

La Juventus di Massimiliano Allegri sta costruendo una nuova rosa che possa migliorare la stagione che si è da poco conclusa.

Un’annata senza trofei e ricca di delusioni la prima della Vecchia Signora senza Cristiano Ronaldo e con il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha mostrato alcune lacune, soprattutto dal punto di vista tecnico e dovrà e vorrà rifarsi nella prossima stagione magari con un organico più adatto alle sue qualità di gestore. In quest’ottica è significativo l’ormai imminente arrivo alla Continassa di Paul Pogba. Il centrocampista francese, che aveva lasciato proprio la Juventus per vestire la maglia del Manchester United nell’estate di calciomercato del 2016, non ha mai realmente impressionato con i Red Devils e cerca riscatto di nuovo con i bianconeri sia in Serie A che, soprattutto, in Europa. Nel mirino degli uomini mercato del club piemontese c’è anche Angel Di Maria, esterno destro argentino che si libera a parametro zero dal PSG.

L’ex giocatore del Real Madrid però, nonostante i tentativi delle scorse settimane, sembra sempre più lontano dalla Juventus che dovrà, per forza di cose, virare su altri profili, magari più giovani e di prospettiva. Occhio infatti al nome di Noa Lang, esterno destro del Bruges e della nazionale olandese, da tempo grandissimo obiettivo di mercato del Milan di Paolo Maldini e Stefano Pioli.

Calciomercato Juventus, i bianconeri provano a soffiare Lang al Milan

La situazione di immobilismo che sta vivendo il Milan, con i rinnovi di Maldini e Massara congelati e la questione societaria legata al cambio di proprietà, potrebbe favorire la Juventus pronta ad inserirsi nella trattativa e a scardinare la concorrenza dei rossoneri. C’è però un ostacolo ed è interno. Allegri infatti, considerando anche Di Maria, vorrebbe giocatori con maggiore esperienza internazionale e pronti subito all’uso rispetto a giovani di belle speranze che potrebbero risultare come delle scommesse.