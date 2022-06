Sorpasso Milan sull’Inter: i tifosi non lo vogliono

Milan e Inter oltre che sul campo si sfidano anche in chiave calciomercato. I rossoneri superano i ‘cugini’. I tifosi non lo vogliono

Il futuro di Milan e Inter si intreccia anche nella sessione estiva di calciomercato. I due club di Milano, dopo essersi dati battaglia per lo scudetto, adesso hanno alcuni obiettivi in comune per rinforzare le proprie rose in vista della prossima stagione.

Uno di questi sembrerebbe essere Francesco Acerbi, difensore in uscita dalla Lazio. A entrambe le milanesi il centrale farebbe comodo come seconda scelta, però ad essere avanti al momento sarebbe il Milan per un motivo legato ai tifosi.

Calciomercato Milan, sorpasso per Acerbi: i tifosi dell’Inter non lo vogliono

Il futuro di Acerbi deve ancora essere deciso, ma l’addio alla Lazio sembrerebbe essere sempre più probabile. Sulle sue tracce in Italia sembrerebbero esserci sia Milan che Inter, che avrebbero bisogno di rinforzi nella retroguardia.

Tra i due club di Milano però a essere in vantaggio sembrerebbe il Milan. Infatti i tifosi nerazzurri dopo l’errore fatto proprio in Lazio-Milan, decisiva per lo scudetto, non vorrebbero il centrale nella rosa di Inzaghi. Così il Milan potrebbe avanzare nella corsa ad Acerbi.