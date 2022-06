Addio Real, Ancelotti già lo sa: ne approfitta la Juve

La Juventus potrebbe pescare dal Real Madrid di Ancelotti durante questa sessione estiva di calciomercato: deciso l’addio al club spagnolo

La Juventus lavora alacremente. I bianconeri sono uno dei club più attivi in ambito di calciomercato e si sono già assicurati il ritorno a Torino di un certo Paul Pogba, che si trasferirà a parametro zero e riabbraccerà Massimiliano Allegri dopo aver concluso il contratto col Manchester United. Un colpo di quelli che spostano gli equilibri e scaldano le tifoserie, ma la ‘Vecchia Signora’ non ha la minima intenzione di fermarsi qui ovviamente.

Resta in ballo la pista Angel Di Maria, che nelle scorse ore si è così espresso su questa possibilità: “La Juventus è il club più grande d’Italia, una delle squadre interessate a me. Al momento sto riflettendo, ma per ora mi concentro sulle vacanze e sulla famiglia“. Dunque, ‘El Fideo’ deve ancora prendere una decisione, però le parole in questione potrebbero rappresentare un’apertura ai torinesi. Col tempo tutti i nodi verranno al pettine. Intanto, la dirigenza bianconera riflette pure sul ruolo del vice Vlahovic. Ad oggi, appare improbabile il riscatto di Morata dall’Atletico Madrid. Inoltre, Kean non convince e potrebbe fare le valigie. Cherubini, dal canto suo, è a caccia di profili idonei che possano permettere al bomber serbo di rifiatare nel corso della stagione.

Vuole lasciare il Real: può prenderlo la Juventus

A tal proposito, ci sarebbe un’intrigante opportunità dalla Spagna. Stiamo parlando di Mariano Diaz, attaccante di proprietà del Real Madrid. L’ispanico-dominicano, classe ’93, è stato utilizzato pochissimo da Carlo Ancelotti nell’annata da poco terminata. In quattro anni alle ‘Merengues’, in generale, ha collezionato soltanto 59 presenze siglando appena 7 gol. Uno score a dir poco deludente, considerando che i ‘Blancos’ pagarono ben 21 milioni di euro per strapparlo al Lione nel lontano 2017.

Ora il calciatore sembra essersi convinto definitivamente a cambiare aria e trovare una nuova sistemazione. Inoltre, stando a quanto riferisce ‘Defensacentral.com’, avrebbe già comunicato la propria volontà al club spagnolo. Il suo contratto è in scadenza giugno 2023, perciò l’operazione potrebbe concretizzarsi per una cifra intorno ai 7-8 milioni di euro. Si tratterebbe, quindi, di un affare low cost e la Juventus potrebbe pensare di approfittarne. Riflessioni in corso.