Scambio con il Milan: così Gattuso fa infuriare la Juventus

Il Milan e Gattuso possono imbastire una trattativa che lascerebbe a mani vuote la Juventus: Allegri su tutte le furie

Chiusa una stagione che ha già fatto storia, con il 19esimo scudetto aggiunto alla bacheca di Casa Milan, il ‘Diavolo’ è pronto a tuffarsi nel calciomercato estivo. Diversi i nomi che Maldini e Massara hanno in mente per accontentre le richieste di Stefano Pioli. Arriverà sicuramente un centrocampista che possa rimpolpare il centrocampo, ora orfano di Franck Kessie.

E l’ultima idea porta in casa, dove una vecchia conoscenza dell’ambiente rossonero come Rino Gattuso può ‘aiutare’ il Milan mandando, contemporaneamente, ko la Juventus.

Castillejo al Valencia: scambio e Juve ko

Negli ultimi giorni torna nuovamente in auge il nome di Samu Castillejo per il calcio spagnolo. Ed in particolar modo per il Valencia che, accolto Gattuso in panchina, potrebbe quindi seguire le direttive dell’allenatore calabrese per rinforzare la squadra in vista dell’anno prossimo. Castillejo ha una valutazione di 6-7 milioni ed il contratto, con il Milan, che al momento rimane in vigore fino al 30 giugno 2023. Il 27enne difficilmente rimarrà in quel di Milano fino alla scadenza, piace tanto a Gattuso che lo conosce molto bene e lo rivorrebbe con sè.

Maldini e Massara potrebbero approfittarne per mettere le mani su uno dei gioielli di casa Valencia. Quel Carlos Soler che come Castillejo rischia di andare via a zero nel 2023 e potrebbe quindi subito lasciare gli spagnoli. Classe ’97, rappresenterebbe un colpo da urlo per la mediana di Stefano Pioli che ha già perso Kessie. Attenzione, però, perchè nonostante l’imminente scadenza il Valencia non intende fare sconti e valuta Soler non meno di 30-35 milioni di euro.

Una pessima notizia per la Juventus che segue da mesi il 25enne valenciano: Allegri rischia di dover depennare dalla sua personalissima lista il forte centrocampista.