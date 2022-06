Conte fa sul serio per Calhanoglu: attenzione allo scambio

Antonio Conte potrebbe sfruttare l’uscita infelice di Calhanoglu per provare a strapparlo all’Inter di Simone Inzaghi: le ultimissime notizie di calciomercato

La serata dell’altro ieri, un apparentemente tranquillo mercoledì sera di fine giugno, è stata stravolta dalle parole di Hakan Calhanoglu ai media turchi.

Il giocatore dell’Inter ed ex numero dieci del Milan si è reso protagonista di alcune dichiarazioni che stanno facendo decisamente discutere. Hanno fatto particolare specie le parole nei confronti di Simone Inzaghi, tecnico della Beneamata. L’ex allenatore della Lazio sarebbe stato colpevole di sostituzioni decisamente avventate nel derby di febbraio contro il Milan di Stefano Pioli secondo le dichiarazioni riportate del fantasista turco che, nelle ore successive, ha subito specificato che, quelle parole, erano state mal interpretate e tradotte in maniera inesatte. Insomma, una grande frittata che non ha fatto altro che oscurare un po’ l’immagine del numero 20 dell’Inter.

In sede di calciomercato questa situazione potrebbe avere dei risvolti strani che porterebbero anche alla possibile partenza di Calhanoglu che sarebbe finito nel mirino del Tottenham del grande ex Antonio Conte. Il leccese, precedentemente allenatore dell’Inter, potrebbe apprezzare le caratteristiche box to box del centrocampista turco valutato dalla Beneamata almeno 30 milioni di euro. Attenzione però al possibile inserimento nella trattativa di alcune contropartite: stiamo parlando dei profili di Davinson Sanchez, difensore centrale colombiano, o Giovani Lo Celso, fantasista argentino e praticamente pari ruolo di Calhanoglu.

Calciomercato Inter, Conte su Calhanoglu: la scelta dei nerazzurri

Davinson Sanchez in particolare potrebbe essere un profilo particolarmente allettante per l’Inter che è a caccia di difensori centrali vista l’imminente rivoluzione nel reparto dettata dalla probabile partenza di Milan Skriniar e dal possibile addio di Stefan de Vrij, centrale olandese in scadenza di contratto nel 2023. Il club nerazzurro però, viste anche le complicate situazioni economiche nelle quali versa la proprietà, avrebbe l’intenzione di accettare principalmente offerte cash per i suoi giocatori, pista preferita rispetto all’inserimento di possibili contropartite.