Ha chiesto la cessione, de Ligt va al Chelsea con lo scambio

Sembra arrivata al capolinea l’avventura di de Ligt con la Juve: il Chelsea prepara l’assalto con scambio più cash

Il mercato della Juventus, condizionato dal buon esito dell’affare Di Maria sul quale però sembra ormai prossima la fumata nera, aspetta l’arrivo di Paul Pogba per poter definire ufficialmente aperta la campagna acquisti. Il Milan ma soprattutto l’Inter stanno correndo verso obiettivi prestigiosi – alcuni dei quali già presi – e i bianconeri non possono perdere altro tempo. L’immediato futuro però, potrebbe riservare ai tifosi una partenza eccellente.

Dopo settimane, forse mesi, di indiscrezioni e rumors, sembra infatti davvero scoccata l’ora dell’addio alla Juve per Matthijs de Ligt. Nella giornata di giovedì la dirigenza bianconera si è incontrata a Torino con l’avvocato Rafaela Pimenta, che cura gli interessi dell’olandese. È emersa una qual certa insoddisfazione del giocatore, che sarebbe prossimo alla rottura col club piemontese. Nell’incontro di ieri le parti sono sembrate troppo distanti per arrivare ad una mediazione ed il rinnovo, con conseguente abbassamento della clausola, si fa via via più complicato. La cessione immediata resta, forse, l’unica alternativa. A questo punto, considerando l’interesse sempre vivo di parecchi club della Premier – e anche la supppsta volontà della Juve di fare un sacrificio tecnico per incassare una somma da reinvestire sul mercato – l’addio all’olandese si fa sempre più probabile.

Il Chelsea torna forte su de Ligt: pronta l’offerta

Dando seguito ad un interesse già manifestato mesi orsono, quando ancora Abramovich non aveva deciso di vendere il club, i Blues stanno per preparare l’affondo per de Ligt. La società londinese, come riporta anche il quotidiano Tuttosport, vorrebbe mettere sul piatto il cartellino di Cristian Pulisic, valutato almeno 40 milioni di euro, più un robusto conguagio cash. L’alternativa, parlando di contropartite tecniche, è rappresentata da Timo Werner.

Con Manchester City e Manchester United ancora alla finestra, il Chelsea appare ora la candidata più seria per strappare de Ligt alla Juve. Da Torino non filtra entusiasmo per l’affare, posto in questi termini. La dirigenza bianconera ha sempre detto di esser disposta a valutare eventualmente solo proposte cash. Senza scambi.