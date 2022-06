Di Maria non risponde, la Juve resta al palo: fumata nera vicina

La Juventus e Angel Di Maria si allontanano sempre più: l’argentino non ha ancora dato una risposta all’ultima proposta bianconera

Non è bastato un corteggiamento durato settimane, forse mesi. Non è bastato alzare l’offerta da 6 a 7,5 milioni annui per poi arrivare a 8 netti, che rappresenta il manifesto dell’ultima proposta bianconera: Angel Di Maria non è ancora convinto di trasferirsi alla Juventus.

Questo è, evidentemente, l’esito della mancata risposta del giocatore a tutti gli ultimatum posti in essere dalla dirigenza bianconera. Dopo aver atteso fin troppo – si era parlato di un riscontro da dare entro metà giugno, poi slittato di altri 7 giorni – la Juve sembra ormai rassegnata all’idea che la pista sia definitivamente sfumata. Troppi i tentennamenti del campione, prima stuzzicato dall’idea Barcellona, poi tentato di fare il ritorno in grande stile a casa. In quel Rosario Central che nel frattempo ha anche annunciato Carlitos Tevez come nuovo tecnico.

Juventus e Di Maria sempre più lontani

Il futuro del calciatore, che tra 7 giorni si libererà ufficialmente dal PSG, resta ancora tutto da definire. A meno di clamorosi colpi di scena però, non si tingerà di bianconero. Lo stesso Max Allegri, già alquanto indispettito per una campagna acquisti finotra debole, avrebbe perso la pazienza. Lo stallo nell’affare Di Maria avrebbe oltretutto anche condizionato il mercato in entrata. E non solo.

Già perchè col mancato arrivo dell’ex Benfica e Real Madrid, ora c’è da fare i conti con la possibile permanenza, sul fronte offensivo, di almeno uno tra Alvaro Morata e Moise Kean. A meno che Cherubini e soci non mettano a segno un colpo di livello in grado di far dimenticare in fretta ai tifosi la delusione per non aver potuto accogliere uno dei giocatori più talentuosi in circolazione.