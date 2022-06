Paratici si prende Zaniolo: lo scambio rovina i piani di Juve e Milan

Il Tottenham di Fabio Paratici e Antonio Conte è pronto all’affondo per Zaniolo. lo scambio mette alle corde Juve e Milan

Quella legata al futuro di Nicolò Zaniolo è certamente una delle telenovele di mercato che più occuperà le cronache sportive dell’estate di calciomercato. Il grande freddo registrato negli ultimi tempi tra la società giallorossa e l’entourage del calciatore lascia aperti degli spiragli per Juventus e Milan – da tempo interessate al talento – ma anche a qualche club estero. Ce ne sarebbe poi uno in particolare che starebbe per preparare l’affondo decisivo.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’inserimento del Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici si starebbe facendo via via più concreto. Proprio nella giornata di giovedì infatti, Tiago Pinto – Dg della Roma – e il suo omologo agli Spurs si sono incontrati per parlare del possibile trasferimento del talento azzurro in quel di Londra. L’offerta sul piatto è di quelle che possono sbaragliare la concorrenza.

Zaniolo, il Tottenham fa sul serio: Juve e Milan costrette a rispondere

Secondo le ultime indiscrezioni, il Tottenham avrebbe messo sul piatto Lucas Moura più un conguaglio cash per convincere la Roma a cedere il suo giocatore. Le precedenti proposte di Juve e Milan non si erano mai nemmeno lontanamente avvicinate ai desiderata della società giallorossa, che chiede 60 milioni. Una valutazione forse fuori mercato, ma comunque con cui fare i conti per chi vuole accaparrarsi il match winner della finale di Conference League.

Resta da capire se la proposta londinese desterà l’entourage del calciatore in vista di una riapertura del tavolo del rinnovo con la Roma. L’idea della società capitolina è sempre quella di allungare l’accordo in scadenza nel 2024 per evitare di trovarsi in qualche modo ‘impiccata’ tra 12 mesi. L’inserimento o meno di una clausola non troppo alta per favorire un eventuale addio di Zaniolo tra un anno è una delle ipotesi prese in considerazione da Tiago Pinto.