Simeone fa gioire la Juventus: gioiello a centrocampo

Il calciomercato della Juventus prende forma e, dalla Spagna, può arrivare un colpo di spessore grazie al ‘Cholo’ Simeone

La stagione della Juventus, non è un mistero, ha deluso sotto quasi ogni punto di vista. Il quarto posto non può bastare, dopo decenni di grandi successi: per la prima volta da una decade a questa parte, la ‘Vecchia Signora’ non ha registrato novità nella bacheca del club di Agnelli.

Ecco perchè sarà fondamentale che durante l’attuale sessione di calciomercato, la dirigenza juventina operi in maniera oculata per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Dopo aver salutato Dybala che è pronto a firmare con l’Inter, il tecnico livornese attende con ansia l’annuncio di Paul Pogba.

Lo Celso all’Atletico: la Juve ‘scippa’ Gattuso

Ma attenzione, perchè il grande ritorno del campione francese non sarebbe l’unica novità alla mediana della Juventus. Secondo quanto viene riferito da ‘Footmercato.net’, l’Atletico Madrid avrebbe tutta l’intenzione di accelerare per Giovani Lo Celso dal Tottenham. Una decisione che può pesare non poco sugli obiettivi estivi della società torinese. Se i ‘Colchoneros’ dovessero effettivamente chiudere per il gioiello argentino, allora la Juventus avrebbe campo libero (quantomeno senza la dura concorrenza dell’Atletico) per preparare l’assalto a Carlos Soler.

Il 25enne iberico non rimarrà a Valencia, visto il contratto in scadenza tra un anno con la squadra allenata da Gattuso. Ed è per questo motivo che il ds Cherubini può accelerare i contatti, tentando un’offerta da 20-25 milioni di euro per provare a regalare Soler a Massimiliano Allegri. Un vero e proprio restyling a centrocampo che verosimilmente vedrà l’addio (almeno) del brasiliano Arthur.

Soler, in questa stagione, ha collezionato 38 presenze con il Valencia, con 12 reti e 5 assist vincenti all’attivo.