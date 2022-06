Zidane-PSG a un punto di svolta: la scelta è definitiva

Il Paris Saint Germain è alle prese con la scelta del nuovo allenatore al posto di Pochettino: decisione presa, c’è il verdetto su Zidane

I tanti soldi, per adesso, non hanno fruttato a dovere. Il Paris Saint Germain è diventato col tempo l’unico grande riferimento della Francia in Europa a livello calcistico. Ma il dominio assoluto in terra nazionale contrasta con le difficoltà non indifferenti riscontrate, invece, in ambito di Champions League.

Dopo aver inglobato in rosa la scorsa estate calciatori del calibro di Messi, Wijnaldum, Donnarumma e Hakimi, i parigini erano dati per favoriti ai blocchi di partenza della massima competizione europea. Le cose, però, sono andate in maniera nettamente differente, con la squadra francese eliminata agli ottavi di finale dall’acerrimo rivale Real Madrid. Questo risultato decisamente negativo ha convinto il patron Al Khelaifi a mettere in atto diversi cambiamenti, a partire dalla dirigenza. Interrotto, innanzitutto, il rapporto con Leonardo: al suo posto, come responsabile dell’area tecnica, è subentrato Luis Campos. A breve, poi, avverrà anche un cambio in panchina. In quel di Parigi, infatti, è partita da qualche settimana la caccia al sostituto di Mauricio Pochettino.

PSG, niente Zidane: scelta fatta per la panchina

A tal proposito, in questi giorni ha fatto parecchio discutere una foto che immortala Allegri e Campos insieme a Montecarlo. Un incontro indubbiamente sospetto che comunque non ha significato nulla, almeno in vista della prossima stagione: i due si conoscono da tempo e il mister livornese ora non ha alcuna intenzione di mollare il progetto Juventus.

Al contrario del tecnico livornese, Zinedine Zidane era un’opzione concreta. Il PSG ha provato invano a convincere l’ex centrocampista, il quale resta fortemente attratto dalla possibilità di diventare CT della Francia dopo i Mondiali in Qatar. Di conseguenza, stando a quanto riferisce ‘RMC Sport’, i francesi avrebbero dirottato definitivamente su Christophe Galtier, in rotta col Nizza. Solo il tempo dirà se sarà la scelta giusta.