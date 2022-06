Non solo Pogba, tre priorità per Allegri: la Juve già lo sa

Nella testa di Massimiliano Allegri non c’è solo Pogba: il mister livornese ha tre priorità sul calciomercato e le ha ribadite alla Juventus

La Juventus progetta il futuro. Si prospetta un’estate dalla temperatura elevata, coi bianconeri che sono già abbastanza attivi in ambito di calciomercato. D’altronde, hanno salutato due pedine importanti come Giorgio Chiellini e Paulo Dybala e il centrocampo, reparto più debole ad oggi, va necessariamente rinforzato a dovere.

Ci saranno, infatti, modifiche in tutta la rosa a 360 gradi. Mister Massimiliano Allegri, dal canto suo, ha le idee abbastanza chiare. Sarebbero tre le priorità assolute del tecnico livornese, che le ha prontamente ribadite in un recente confronto diretto con la dirigenza. Una è ovviamente Paul Pogba: l’allenatore ex Milan vuole fortemente il ritorno di colui che fu a dir poco dominante in quel di Torino proprio sotto la sua guida. In tal caso, l’operazione a parametro zero è praticamente chiusa, restano solo da definire gli ultimi dettagli. Il francese, a meno di sorprese clamorose, firmerà un contratto triennale – con opzione per il quarto anno – a 7,5/8 milioni di euro netti più bonus per un totale di 10.

Calciomercato Juventus, Da Pogba a Di Maria: tre priorità per Allegri

L’altro nome è quello di Angel Di Maria. Ugualmente al centrocampista classe ’93, l’argentino si trasferirebbe da free agent, avendo terminato il contratto col Paris Saint Germain. El Fideo andrebbe ad occupare lo spazio lasciato libero dalla Joya. La Juventus gli aveva offerto inizialmente un biennale da circa 7 milioni netti, ma l’attaccante preferirebbe restare solamente un altro anno in Europa per poi fare ritorno in patria e chiudere lì la prestigiosa carriera. I torinesi, dal canto loro, avrebbero rimodulato la propria proposta in queste ore, trasformandola in un contratto annuale più opzione per la seconda stagione. A breve è attesa la risposta definitiva di Di Maria.

Infine, l’ultima priorità si chiama Kalidou Koulibaly, il profilo ideale individuato da Allegri per rimpiazzare una colonna come Chiellini. La distanza tra domanda e offerta col Napoli non è poca e il rinnovo appare sempre più complicato. Di conseguenza, l’addio è un’ipotesi più che concreta. Il termine dell’accordo è previsto per giugno 2023, perciò la valutazione del cartellino si attesta sui 30-35 milioni di euro. Il centrale senegalese piace tanto pure al Barcellona. Staremo a vedere.