Tridente da sogno, per l’Inter può nascere un problema: Del Piero avvisa Inzaghi

La possibilità di vedere assieme Lautaro, Lukaku e Dybala stuzzica la fantasia dei tifosi. Del Piero però mette un guardia Inzaghi

Gli ultimi giorni di mercato sono stati caratterizzati dal doppio affondo dell’Inter che, guidata da uno scatenato Beppe Marotta, avrebbe posto le basi per il ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku e per l’approdo, a parametro zero, di Paulo Dybala. Il tridente da urlo fa già sognare i tifosi della Beneamata, mettendo in secondo piano anche le possibili cessioni che serviranno per finanziare il doppio colpo.

Il nuovo affondo del PSG per Milan Skriniar non sembra rovinare l’eccitazione dei tifosi nerazzurri per un trio d’attacco che promette scintille. Il dibattito sulla compatibilità dei tre tenori è aperto. Dopo il parere di Arrigo Sacchi, nella serata di lunedì è arrivato anche quello di Alessandro Del Piero. Uno che di tridenti sulla carta impossibili da sostenere per la squadra – leggi quello composto da lui stesso, da Vialli e da Ravanelli – se ne intende.

Lautaro-Lukaku-Dybala, Del Piero avvisa Inzaghi

“Lautaro, Lukaku e Dybala insieme? Se corrono sì. Poi devono preoccuparsi più a far correre gli altri. Sono tre giocatori diversi tra di loro, potrebbero trovare una sintonia importante. Lautaro più di movimento, Lukaku più di potenza, con Dybala potrebbero creare un trio veramente tosto”, ha dichiarato a Sky la leggenda bianconera.

Come al solito, se tridente sarà, il campo darà il suo inequivocabile verdetto. La mentalità offensiva già mostrata lo scorso anno dall’Inter targata Inzaghi dovrebbe esaltare le caratteristiche dei tre campioni, ma l’equilibrio della squadra tutta è una componente da non sottovalutare. Riuscirà Simone Inzaghi a trovare la corretta quadratura del cerchio?