Dybala ringrazia e rifiuta l’offerta: l’Inter già lo sa

L’ex Juventus Paulo Dybala, in trattativa con l’Inter per il trasferimento nel club nerazzurro a parametro zero, ha rifiutato una proposta

Da settimane il futuro di Paulo Dybala è uno dei temi di calciomercato più scottanti. L’ex Juventus si libererà ufficialmente dal club bianconero il 1 luglio, quando terminerà definitivamente il suo contratto. Il cartellino della ‘Joya’, dunque, potrà essere acquistato a parametro zero.

Non c’è ancora certezza, però, su quale sarà il nuovo club dell’attaccante argentino. Marotta, consapevole della situazione incerta, ha avviato i contatti da parecchio tempo per portarlo all’Inter e di recente è andato in scena un incontro tra la dirigenza nerazzurra e l’agente del calciatore, Jorge Antun, nella sede del club a Milano in Viale della Liberazione. La ‘Benemata’ ha formalizzato la prima offerta ufficiale da 5/5,5 milioni di euro netti a stagione. Le parti dovranno raggiornarsi a breve, poiché al momento manca l’accordo totale. Dybala, infatti, chiede almeno 7 milioni di euro (alla ‘Vecchia Signora’ ne percepiva 6,3).

Calciomercato Inter, Dybala rifiuta l’offerta della Roma

Una distanza non indifferente da colmare, ma c’è ottimismo in tal senso. La seconda punta, dal canto suo, vuole soltanto l’Inter. A dimostrazione di ciò, come riferisce il giornalista di ‘Tyc Sports’ Cesar Luis Merlo, pare abbia rifiutato la proposta avanzata dalla Roma di Jose Mourinho, ringraziando la compagine giallorossa per l’interessamento nei suoi confronti. Il collega, inoltre, sostiene che i protagonisti in gioco stanno proseguendo i colloqui per risolvere gli ultimi dettagli dell’approdo alla corte di Simone Inzaghi. Dopodiché, Dybala sosterrà le visite mediche e firmerà con l’Inter un contratto di 4 anni. L’affare, quindi, sembrerebbe in dirittura d’arrivo.