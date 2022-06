L’erede spinge via il big: può firmare con la Juventus

Il calciomercato della Juventus entra nel vivo: il bi ‘flirta’ con i bianconeri, ecco come può arrivare alla corte di Allegri

Un’annata da dimenticare il prima possibile quella che la Juventus di Massimiliano Allegri ha da poco concluso. La ‘Vecchia Signora’ non può permettersi altri passi falsi ed è per questo che la prossima stagione dovrà rappresentare un importante passo in avanti per la squadra bianconera.

Per far sì che ciò accada sarà inevitabile agire con decisione nell’attuale sessione di calciomercato. Dei diversi obiettivi che la dirigenza juventina si è prefissata, uno su tutti sarà quello di regalare un nuovo attaccante ad Allegri.

Il bomber flirta con la Juventus: servono 30 milioni

Un nome di spessore che possa affiancare e all’occorrenza far rifiatare Vlahovic tra campionato e coppe. L’occasione giusta può arrivare direttamente dalla Premier League, dove il Liverpool con ogni probabilità dirà addio dopo Origi ad un altro dei suoi big. Quel Roberto Firmino già accostato in passato alla ‘Vecchia Signora’ e che adesso, con l’arrivo in pompa magna di Darwin Nunez, rischia di trovare ben poco spazio.

Il brasiliano sembrerebbe pronto a flirtare con la Juventus, al punto che per l’acquisto dal Liverpool servirebbe una cifra relativamente bassa. Con 25-30 milioni di euro, Firmino può vestire la maglia della Juventus. Il brasiliano, in scadenza il 30 giugno 2023, in quest’ultima stagione ha collezionato 34 presenze con 11 reti e 5 assist vincenti all’attivo.

La pista che porta a Firmino può infiammarsi: la Juventus sulla punta del Liverpool per l’ennesimo salto di qualità in attacco.