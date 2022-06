L’Inter lo cede: incontro e accordo di massima

L’Inter si prepara ad un’altra cessione: incontro in sede e intesa di massima tra le parti

Il calciomercato dell’Inter è in una fase cruciale quando siamo appena all’inizio della sessione estiva. I nerazzurri hanno, di fatto, trovato l’accordo per il trasferimento di Asllani dall’Empoli e adesso anche per quello di Bellanova dal Cagliari.

Ovviamente in primo piano c’è sempre la trattativa col Chelsea per il ritorno di Romelu Lukaku e quella per Paulo Dybala ma intanto l’Inter lavora anche sul fronte uscite. Andrea Ranocchia vestirà la maglia del Monza e un altro nerazzurro sta per trasferirsi in una neopromossa. Si tratta di Ionut Radu che si sta avvicinando a grandi passi alla Cremonese. Il portiere rumeno ha avuto pochissimo spazio quest’anno con Simone Inzaghi e con l’arrivo di Onana le possibilità di giocare per lui si riducono ancora di più.

Cremonese a un passo da Radu: incontro Braida-Damiani

La trattativa con la Cremonese per il trasferimento di Radu è entrata nel vivo. Nella giornata di oggi c’è stato un incontro nella sede dell’Inter tra il procuratore del portiere, Oscar Damiani e il dirigente della Cremonese, Ariedo Braida. L’accordo potrebbe essere trovato sulla base del prestito e proprio nella giornata di oggi si è arrivato ad un’intesa di massima delle parti. Si attende la risposta del calciatore ma la trattativa viaggia spedita.