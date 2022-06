Sorpresa Juventus, l’affare si sblocca con la contropartita

L’affare in difesa può sbloccarsi con l’inserimento di una contropartita tecnica: gli ultimi aggiornamenti in casa Juventus

Sono settimane già decisive in sede di calciomercato anche per la Juventus di Massimiliano Allegri. Ad inizio luglio partirà il ritiro estivo dei bianconeri e il tecnico spera di avere già a disposizione almeno un paio di nuovi acquisti.

Il primo è Paul Pogba, il cui ritorno a Torino sarà annunciato proprio ad inizio luglio, il secondo, almeno nelle intenzioni di allenatore e società, è Angel Di Maria. È infatti attesa nei prossimi giorni la risposta definitiva dell’argentino, mentre per gli altri obiettivi in entrata si preannunciano tempi più lunghi. Nel caso in cui dovesse partire un terzino attualmente in rosa, la dirigenza farà un innesto anche in quel ruolo. In questo senso, l’indiziato numero uno è Luca Pellegrini, con Alex Sandro intenzionato ad onorare il contratto fino alla scadenza fissata a giugno 2023. Ecco il possibile colpo a sorpresa dalla Premier League.

Calciomercato Juve, contropartita per Castagne

Da Molina e Udogie a Cambiaso ed Emerson Palmieri, sono già numerosi i laterali accostati alla Juventus, tutti obiettivi complicati per costi e concorrenza almeno in questa prima fase di mercato. La dirigenza potrebbe così tornare a sondare un profilo in Premier League che è anche un vecchia conoscenza della Serie A. Si tratta di Timothy Castagne, l’ex Atalanta attualmente in forza al Leicester. Il Nazionale belga è in grado di giocare su entrambe le fasce e ha una valutazione di circa 20-25 milioni di euro. Sul piatto, per abbassare il conguaglio economico, potrebbe finire anche il giovane Aké.