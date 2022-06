Inter, vertice con Inzaghi e indizio su Lukaku

Giornata di incontri in casa Inter: vertice con Simone Inzaghi che su Lukaku ha lanciato un indizio

L’Inter è sicuramente il club più attivo sul calciomercato in Italia. L’affare in primo piano è quello legato al ritorno di Romelu Lukaku.

Ovviamente rimane caldissima anche la pista Dybala e intanto Beppe Marotta ha chiuso due importanti colpi in prospettiva futura. Il primo è Asllani in arrivo dall’Empoli, l’altro Bellanova, in arrivo dal Cagliari con cui i nerazzurri hanno trovato l’accordo per il prestito. Oggi è stato anche una giornata di incontri, in particolare quello tra l’Inter e Simone Inzaghi per discutere del rinnovo, ormai ai dettagli, e ovviamente per le operazioni di mercato in corso.

Inter, vertice con Simone Inzaghi: indizio su Lukaku

Oggi si è svolto l’incontro tra l’Inter e Simone Inzaghi. Un vertice durato più di tre ore, al termine del quale il tecnico è stato intercettato dall’inviato di calciomercato.it, Giorgio Musso. Alla domanda su Romelu Lukaku, il tecnico nerazzurro si è lasciato andare ad una risata che ha lasciato trasparire la fiducia sulla buona riuscita della trattativa. Sono ore caldissime in casa Inter, non solo per il ritorno del belga, ma anche per l’ufficialità del rinnovo di Inzaghi.