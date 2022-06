Non solo Kostic: la Juve e il doppio colpo a tinte rossonere

Kostic più un difensore, la Juventus può provare il doppio colpo in attesa di Di Maria. Ecco tutti i dettagli

Si muove, anche se non troppo, il calciomercato della Juventus. Definito il ritorno di Pogba, i bianconeri sono ancora in attesa di una risposta da Di Maria. La pazienza di Cherubini e soci è agli sgoccioli, ma Allegri desidera tanto l’argentino svincolatosi dal PSG. Novità attese a breve per quello che sarebbe il secondo colpo a parametro zero.

Terzo nome ‘caldo’ in casa Juve è quello di Filip Kostic, il quale ha già un accordo con ‘La Vecchia Signora’ sulla base di un contratto triennale da 2,5-2,8 milioni di euro netti l’anno. Il serbo in scadenza a giugno 2023 spinge forte per traslocare a Torino, finalmente in una big della Serie A sfiorata più volte negli ultimi anni. La dirigenza della Juventus è pronta a spingersi fino a 15 milioni di euro bonus inclusi, a fronte di una richiesta di 20 milioni che, tuttavia, appare destinata a scendere fino a 16/17 col passare dei giorni e vista la volontà del 29enne tra i grandi protagonisti della vittoria dell’Europa League.

Oltre a Kostic, il club presieduto da Andrea Agnelli potrebbe provare a mettere le mani su un altro giocatore rossonero. Parliamo di Evan Ndicka, francese di 22 anni pilastro della formazione allenata da Glasner.

Calciomercato Juventus, 38 milioni di euro per Kostic-Ndicka

Ndicka è un mancino di grande stazza fisica (è alto 92cm), potrebbe essere il profilo ideale per l’eredità di Giorgio Chiellini. Anche il parigino, come Kostic, è in scadenza contrattuale fra dodici mesi. Con 35-38 milioni di euro, la società torinese potrebbe riuscire a prendere entrambi in un unico pacchetto.