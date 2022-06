L’Inter ha chiuso l’accordo: “Skriniar passa al PSG”

Con un’accelerata improvvisa nella giornata di giovedì, il PSG avrebbe trovato l’accordo con l’Inter per il passaggio di Skriniar in Francia

Fino a qualche giorno fa sembrava fosse il Chelsea– per via del possibile affare Lukaku tra i due club – la società che maggiormente avrebbe potuto ‘minacciare’ i nerazzurri per Milan Skriniar, uno dei big della rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Col raffreddamento quasi istantaneo della pista londinese, forse qualcuno aveva iniziato ad abbassare la guardia. Forte poi delle continue dichairazioni d’amore dello slovacco per la Beneamata. Il mercato però, si sa. è imprevedibile. La doccia fredda – che sarà gelata quando tutto sarà ufficiale – è arrivata nella giornata di giovedì 16 giugno. Il PSG, che da qualche giorno si era affacciato con insistenza sul mercato italiano – flirtando con Scamacca per un suo trasferimento a Parigi – sembra aver operato l’accelerata decisiva. Più di qualcuno si è esposto per dare prarticamente per chiuso il clamoroso affare.

Skriniar-PSG, accordo trovato sulla base di 70 milioni

Secondo quanto riferito da Alfio Musmarra di TeleLombradia, 70 milioni sarebbe stato, anzi è, i prezzo che ha vinto defintivamente le resistenze di Beppe Marotta. Il giornalista, che su Facebook ha anche dedicato un post quasi commovente per salutare lo slovacco, parla già di affare concluso. Un bel colpo al cuore per i tifosi nerazzurri, che così nel giro di appena 12 mesi si apprestano a salutare anche il pilastro slovacco, dopo aver già dovuto dire addio ad Achraf Hakimi – anch’egli passato al PSG – e a Romelu Lukaku. Che, almeno lui, ora potrebbe tornare.

Certamente il tesoretto incassato dai nerazzurri verrà in parte reinvestito. E proprio nel reparto arretrato. Presumibile che a questo punto possa partire il vero assalto a Gleison Bremer, da tempo nel mirino dell’abile ad meneghino. Altro obiettivo concreto è Nikola Milenkovic, in uscita dalla Fiorentina. Non sarà facile rimpiazzare Skriniar, ma la dirigenza sembra avere le idee chiare.