Inzaghi rivuole il pupillo: offerta ‘ridicola’, chiesto lo scambio più soldi

Simone Inzaghi continua a guardare in casa Lazio per rinforzare la propria rosa: Sarri per lasciare andare il pupillo vuole lo scambio più soldi

Si inizia a lavorare per la sessione di calciomercato estiva in Serie A. Simone Inzaghi come fatto lo scorso anno, potrebbe partire guardando proprio in casa Lazio, sua ex squadra dalla quale ha già prelevato Joaquin Correa, che però non ha brillato.

Da tempo l’Inter osserva con interesse il profilo di Luis Alberto, che ha inizio stagione ha avuto qualche problema con Maurizio Sarri, ma quando le cose si sono aggiustate ha fatto un’ottima stagione. L’offerta dei nerazzurri per lo spagnolo però sembrerebbe essere al ribasso, ovvero di 15 milioni. Sarri però avrebbe idee diverse rispetto all’Inter e chiederebbe lo scambio più soldi.

Calciomercato Inter, assalto a Luis Alberto: Sarri chiede Pinamonti più soldi

Il futuro di Luis Alberto torna in discussione dopo l’ennesima ottima stagione dello spagnolo. Cinque gol e dodici assist in una stagione iniziata con qualche problema con il nuovo tecnico Maurizio Sarri, poi risolto. Sulle sue tracce continua a esserci l’Inter, ma l’offerta da 15 milioni sembrerebbe essere troppo inferiore alle richieste della Lazio.

Maurizio Sarri infatti per lasciar partire lo spagnolo vorrebbe 22 milioni più il cartellino di Andrea Pinamonti, attaccante che quest’anno in prestito all’Empoli ha messo a segno 13 gol e sarebbe un ottimo vice Immobile. Dunque vedremo se l’Inter accontenterà le richieste della Lazio e il proprio tecnico.