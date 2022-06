Inter, agente in sede: “Preso un caffè con Marotta e Ausilio”

La sede dell’Inter è molto trafficata e l’ultimo a visitarla è stato l’agente Giuseppe Bozzo: “Preso un caffè con Marotta e Ausilio”

Sono giorni molto caldi per il calciomercato estivo dell’Inter. I nerazzurri attendono Paulo Dybala, che ormai sembrerebbe aver scelto la ‘Beneamata’ per il proprio futuro, e nel frattempo lavorano ad altri affari importanti.

Nella giornata di oggi è stato accolto nella sede dell’Inter l’agente di Destiny Udogie, Stefano Antonelli. Il terzino classe 2002 dell’Udinese è uno degli obiettivi del calciomercato dell’Inter per la prossima stagione per rinforzare la corsia sinistra. Antonelli però non è stato l’unico agente a visitare la sede interista oggi. Anche un altro agente ha “preso un caffè con Marotta e Ausilio”.

Calciomercato Inter, Bozzo nella sede nerazzurra: Marotta e Ausilio al lavoro

Il futuro dell’Inter inizia a prendere vita in questo calciomercato estivo. I nerazzurri si stanno muovendo su diversi fronti, come testimonia il via vai di agenti nella sede interista. Infatti solo oggi ben due agenti si sono presentati nella sede dell’Inter. Il primo è stato Stefano Antonelli, probabilmente per parlare di Udogie, il secondo invece è stato Giuseppe Bozzo.

All’uscita dalla sede Bozzo ha risposto ai giornalisti presenti affermando: “Ho solo preso un caffè con Marotta e Ausilio”. In questo momento dell’anno, in pieno calciomercato, sicuramente il caffè sarà stato accompagnato a qualche parola sui nuovi possibili movimenti di mercato dell’Inter.