Gattuso ‘scippa’ la Juve: nuovo bomber per il Valencia

La Juventus continua cercare rinforzi sul mercato, ma due bomber nel mirino potrebbero sfumare: assalto del Valencia di Gattuso

Torna in panchina Gennaro Gattuso dopo aver lasciato il Napoli due anni fa. Il tecnico ha deciso di ripartire dalla Spagna, precisamente dal Valencia, squadra storica della Liga. Durante questa sessione di calciomercato estiva, per rinforzare la propria rosa Gattuso non poteva che iniziare a guardare in Italia, in Serie A.

Infatti il Valencia sembrerebbe intenzionato a migliorare il proprio reparto offensivo, con gli obiettivi che potrebbero incrociarsi con quelli della Juventus. Gattuso potrebbe già ‘soffiare’ un bomber ai bianconeri in questa finestra di calciomercato che sta per aprirsi ufficialmente.

Calciomercato Juventus, Gattuso punta il mirino su Muriel e Dzeko

L’Inter lavora per mettere a segno un doppio colpo molto importante in attacco. I nerazzurri oltre a Paulo Dybala a parametro zero potrebbero far tornare anche Romelu Lukaku. Questo porterà a un addio in attacco e uno dei nomi potrebbe essere quello di Edin Dzeko. Sulle tracce del bosniaco già dai tempi della Roma c’è la Juventus, che segue attentamente anche il profilo di Luis Muriel, bomber dell’Atalanta, ma dietro nelle gerarchie rispetto a Zapata.

Chi però potrebbe mettere i bastoni tra le ruote ai bianconeri è il Valencia di Gattuso, che è alla ricerca di un attaccante. Il mirino di Gattuso sembrerebbe essere puntato proprio su Dzeko e Muriel, i due bomber che interesserebbero alla Juventus. Dunque appena tornato in panchina Gattuso potrebbe soffiare ai bianconeri gli obiettivi in attacco.