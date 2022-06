Effetto domino sulla fascia, incastro perfetto: nuovo esterno dai rivali scudetto

La fascia destra d’attacco del Milan dovrebbe subire modifiche nelle prossime settimane dal calciomercato. Messias riscattato ma al posto di Saelemaekers potrebbe arrivare un big di Serie A

Il Milan scudettato guarda con ottimismo al futuro e lavora su diverse piste non solo in entrata ma anche in uscita. Intanto si pensa prima alla permanenza di alcuni elementi che hanno vissuto l’ultima annata a titolo temporaneo in rossonero. Uno di questi è Junior Messias che verrà riscattato, limando verso il basso la cifra, per circa 3,5 milioni, a dispetto dei 5,5 inizialmente pattuiti. Col brasiliano che resta potrebbe invece finire nella lista dei partenti Alexis Saelemaekers, laterale destro belga che non ha vissuto una grande annata chiudendo con appena un gol in Serie A.

Stagione da cancellare per il belga tatticamente utile ma poco incisivo negli ultimi metri e troppo spesso fumoso. In compenso la carta d’identità e il mercato internazionale non mancano, motivo per cui potrebbe rappresentare una buona cessione. Al suo posto a quel punto per Pioli andrebbe trovato un altro esterno destro di spessore.

Calciomercato Milan, incastro sulla fascia destra: Lozano fa spazio a Politano

Con Messias che resta e Saelemaekers che esce serve un altro esterno destro al Milan. Nelle scorse ore in ottica rossonera si è parlato anche di Politano ma l’uomo giusto dal Napoli potrebbe anche essere un altro. Occhio infatti a Hirving Lozano, rapidissimo laterale messicano che per caratteristiche ricorderebbe anche maggiormente il belga in uscita.

Politano dal canto suo vorrebbe giocare con maggiore continuità e l’eventuale addio del ‘chucky’ potrebbe favorire un miglioramento all’interno delle gerarchie di Spalletti. Il Milan invece potrebbe prendere un calciatore di respiro internazionale ma non senza ostacoli. Il problema principale è infatti portato dalle richieste di De Laurentiis, che valuta il calciatore non meno di 35/38 milioni di euro.