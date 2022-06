Scambio e colpo: la Juventus sa come fregare il Milan

La Juventus non intende stare a guardare e proverà a mettere ad inserirsi sull’obiettivo del Milan: la strategia dei bianconeri

Saranno settimane intense per il club bianconero che vuole subito partire alla grande in vista della prossima stagione dopo aver collezionato il quarto posto in Serie A. Un cambio di marcia per tornare anche al vertice del calcio europeo affidandosi all’esperienza di Allegri.

La Juventus vorrebbe rinforzare, in particolar modo, la zona mediana di Massimiliano Allegri con innesti di livello internazionale. Così i bianconeri avrebbero pensato al portoghese, Renato Sanches, che è stato ad un passo dal Milan per sostituire Kessié, ormai destinati su altri lidi. Classe 1997, il centrocampista lusitano è tornato protagonista in Ligue1 con la maglia del Lille collezionado anche due gol e ben cinque assist complessivi.

Il suo futuro potrebbe essere altrove per tornare in club più blasonati dopo una fase discendente della sua carriera a partire dai tempi del Bayern Monaco. Ora intende recuperare il tempo perso per essere protagonista in maniera assoluta.

Calciomercato, Renato Sanches regalo per Allegri

La Juventus starebbe pensando anche ad una strategia per arrivare al centrocampista portoghese inserendo nella trattative con il Lille anche il terzino Luca Pellegrini. L’ex Cagliari ha trovato abbastanza spazio con lo stesso Allegri che l’ha preferito spesso al posto del terzino brasiliano, Alex Sandro. I prossimi giorni potrebbero essere già decisivi con un cambio di scena incredibile: il Milan sarebbe tagliato così fuori pensando a nuovi profili per puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Attenzione anche al PSG, che potrebbe inserirsi a sorpresa nella corsa al centrocampista del Lille.