Cessione e super colpo: così la Juve fa tremare il Milan

Milan e Juventus, il calciomercato estivo delle due big di Serie A si intreccia: così Allegri mette nei guai il ‘Diavolo’

L’ultima stagione si è tinta di rossonero, con il Milan che ha conquistato lo scudetto dopo ben undici anni di digiuno. Il ‘Diavolo’ proverà a ripetersi, anche se non sarà semplice. Anche perché la concorrenza in Italia è destinata essere sempre più agguerrita. Dall’Inter che sta per riabbracciare Lukaku al Napoli di Spalletti che cambierà molto, passando per la Roma fresca vincitrice della Conference League.

Fino alla Juventus che dovrà necessariamente rilanciare un progetto, grazie al calciomercato estivo, che negli ultimi dodici mesi ha deluso sotto ogni aspettativa. Ed è proprio la ‘Vecchia Signora’ che rischia di complicare i piani di mercato del Milan. La società di Andrea Agnelli sta valutando un possibile importante acquisto in Spagna, in particolar modo dal Real Madrid.

Mendy alla Juve: il Milan trema

I ‘Blancos’, dopo essere riusciti nell’impresa di vincere la Champions League, hanno intenzione di lasciar partire i profili importanti che non rappresentano più una priorità per Carlo Ancelotti: uno di questi, Ferland Mendy, piace tantissimo al ds Cherubini. Il terzino francese, 27 anni, è in scadenza nel 2025 ma con l’arrivo di Rudiger ed il conseguente spostamento di Alaba sulla sinistra, rischia di giocare molto poco.

Alla finestra proprio la Juventus che potrebbe accontentare le richieste del Real Madrid che per Mendy chiede non meno di 40-50 milioni di euro. Adesso, se la ‘Vecchia Signora’ dovesse effettivamente riuscire nella firma del laterale ex Lione, metterebbe direttamente nei guai il Milan. Con il tesoretto incassato, infatti, Ancelotti busserebbe alla porta del club di RedBird per provare a riportare in maglia bianca Theo Hernandez.

Il terzino del Milan ha dimostrato di essere tra i migliori nel suo ruolo, con pochi rivali in Europa. Un vero e proprio pilastro per la squadra di Pioli che i rossoneri proveranno a trattenere: tutto però starà nelle mani delle ‘Merengues’ che con un’offerta da capogiro, potrebbero strappare Theo Hernandez al Milan.