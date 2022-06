Addio Juve e sorpresa in Spagna: scambio con Rabiot

Il calciomercato della Juventus passerà anche dalla cessione di Rabiot: lo scambio in Spagna fa gioire Allegri

La stagione della Juventus si è chiusa da oltre un mese e non ha portato i risultati sperati. Il quarto posto non può bastare ed è per questo che l’attuale sessione di calciomercato vedrà sicuramente la società torinese tra le maggiori protagoniste dell’estate. In tal senso, oltre al conclamato e atteso ritorno di Paul Pogba, sono diversi gli obiettivi che il ds Cherubini ha in mente per rinforzare pesantemente la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Attenzione però anche alle uscite, dove un nome su tutti saluterà Torino: Adrien Rabiot. È ormai chiaro come l’avventura del centrocampista, in bianconero, sia ormai giunta al capolinea. La partenza del francese può aprire ad uno scambio in Spagna. Secondo quanto riportato da ‘Elgoldigital’, il futuro di Rabiot sarà decisamente lontano da Torino

Allegri gongola: ecco il sostituto di Rabiot

Il centrocampista francese, in scadenza tra un anno con la Juventus, ha espresso la volontà di cambiare aria e lasciare la ‘Vecchia Signora’. In tal senso, il portale spagnolo parla dei possibili acquirenti che tra poche settimane potrebbero farsi avanti per il centrocampista transalpino. Dal Betis al Siviglia, passando anche per il Bayern Monaco che perderà a breve Tolisso. Ed è in particolar modo il Betis di Manuel Pellegrini che avrebbe intenzione di provare a strappare Rabiot alla Juventus. Sono due i profili che sarebbero in uscita e che possono lasciare spazio al calciatore ex PSG durante l’estate.

Guido Rodriguez e soprattutto William Carvalho. È il portoghese che potrebbe quindi rappresentare la chiave giusta per la società spagnola, affinchè la pista Rabiot si concretizzi nel breve periodo. Il centrocampista lusitano, che come Rabiot è in scadenza l’anno prossimo, difficilmente resterà al Betis e può essere l’occasione giusta per la società torinese che intende rinforzare la mediana, oltre all’ormai atteso ritorno di Paul Pogba.

In questa stagione, William Carvalho ha collezionato ben 49 presenze con 4 reti e 5 assist vincenti con la maglia del Real Betis.