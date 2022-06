Intrigo Zaniolo, tra Juve e Milan spunta l’indizio

Il nome di Nicolò Zaniolo resta sotto i riflettori: le dichiarazioni e l’indizio che fanno sorridere una big di Serie A

In un’intervista ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, Nicolò Zaniolo ha fatto il punto sul suo futuro. Un futuro chiacchierato, dopo aver recuperato dal lungo infortunio, che lo vedono al centro di diverse voci di mercato. Dalla Juventus al Milan ma non solo. “Se pensano a te, vuol dire che vali. L’interesse delle grandi squadra fa piacere”, ha dichiarato il 22 giallorosso che rimane in scadenza il 30 giugno 2024 con la Roma.

Zaniolo non ha mai definitivamente chiuso la porta all’addio anche se, “se dovesse succedere, mi mancherebbero tante persone”. Una separazione ventilata nell’attuale sessione di calciomercato ma che fino a questo momento non ha preso la strada più concreta, per diversi motivi.

Il messaggio di Zaniolo che fa esultare il Milan

Dalla richiesta economica della Roma che, pretendendo almeno 50 milioni per il suo cartellino, ha fino a questo momento scoraggiato le big che pregustavano la partenza dell’ex interista lontano dalla Capitale. Zaniolo ha dimostrato, sul campo, di esserci ancora. Il doppio brutto infortunio è ormai alle spalle, la rete in finale contro il Feyenoord ha regalato un trofeo alla squadra di Mourinho. Mancava da troppo, il 22enne di Massa è certamente legato al club che lo ha consacrato al grande calcio. Paragoni scomodi, la Juventus ci sta pensando come possibile erede di Dybala. Il Milan darebbe carta bianca a Pioli per far brillare il talento classe ’99 che piace anche, e tanto, in Premier League. Sull’ipotesi rossonera, però, Zaniolo lascia trasparire un‘enorme stima nei confronti di Zlatan Ibrahimovic: “La nostra partita insieme quest’anno, ho coronato un sogno. Non ho avuto il coraggio di avvicinarmi, mi sono vergognato ma l’ho studiato da lontano”.

Il gigante svedese può quindi rappresentare l’arma in più per il Milan per fare breccia nel cuore di Zaniolo: “Ibra è un fenomeno, per come si muove da leader carismatico, per l’approccio alla partita. Sono contento che abbia vinto lo scudetto, ha riportato il Milan in alto e se lo meritava. È l’ultimo? Se lui ha ancora voglia…”. Un messaggio sibillino che Maldini e Massara proveranno a cogliere durante l’estate, le parole di Zaniolo sulla possibilità e la voglia di giocare con il gigante di Malmoe lasciano pochi dubbi.

Adesso la palla passa alla Roma, alle ambizioni della famiglia Friedkin che dovrà decidere se lasciar partire Zaniolo ed incassare una cifra importante per accontentare le richieste di Mourinho, o continuare insieme.