Capolavoro Marotta: Lukaku e altri 115 milioni dal Chelsea

Prosegue senza sosta il calciomercato Inter: Lukaku a un passo dal ritorno dopo appena dieci mesi dall’addio. Ma due big possono dire addio

Oltre a Dybala, col quale manca solo l’accordo definitivo, l’Inter è a un passo dal riportare a Milano Romelu Lukaku. Il pressing del belga sulla neo proprietà del Chelsea sta avendo gli effetti sperati, Marotta e soci viaggiano a vele spiegate verso il prestito oneroso a 10 milioni se non addirittura a meno.

Ricordiamo che l’Inter ha già chiuso per Asllani ed è vicino a Bellanova. Senza dimenticare l’intesa blindata con Bremer, il grande colpo per la difesa. Ma ricordiamo anche, a proposito di difesa, che i nerazzurri devono pure vendere per esigenze di cassa. Ad oggi l’indiziato è Skriniar, per il quale è atteso il rilancio del Psg dopo l’offerta da 50 milioni bonus inclusi rispediti al mittente.

I parigini devono però fare in fretta, perché la clamorosa operazione Lukaku – che per rivestire la maglia della ‘Beneamata’ si dimezzerà (o quasi) il suo ingaggio – potrebbe far nascere un’asse importante tra Inter e Chelsea, portando alla realizzazione di altri due grandi affari post ‘Big Rom’.

Il secondo con protagonista proprio Milan Skriniar, il terzo invece Denzel Dumfries.

Calciomercato Inter, 115 milioni per Skriniar-Dumfries

Marotta può far incassare all’Inter di nuovo 115 milioni di euro, la cifra arrivata per Lukaku. A spenderla, questo è il bello, sempre il Chelsea bisognoso di rinforzare la difesa e la corsia destra: 70 per Skriniar e 45 per Dumfries, totale 115 milioni. Un capolavoro economico.