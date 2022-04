Il Milan bussa per Zaniolo: richiesta incredibile della Roma

Il Milan di Stefano Pioli potrebbe mettere gli occhi su Zaniolo, ma la Roma è pronta ad avanzare una clamorosa controproposta. Le ultime di calciomercato

Il Milan di Stefano Pioli, fra pochi istanti, sfiderà il Genoa di Blessin in occasione del 33esimo turno del campionato italiano di Serie A.

I rossoneri devono assolutamente ritrovare la vittoria dopo gli ultimi due risultati non particolarmente esaltanti: stiamo parlando dei pareggi contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic e contro il Torino di Ivan Juric. Due zero a zero potenzialmente molto pesanti per i rossoneri che ora devono riscattarsi e, consci del risultato dell’Inter, devono accelerare per cercare tre punti fondamentali ai fini della classifica finale. Nel frattempo però ci sono le questioni di calciomercato che tengono sempre banco in casa Milan. Oltre ai discorsi societari, che si evolveranno ovviamente nelle prossime settimane e vedremo se porteranno ad un cambio di proprietà, i rossoneri sono a caccia di un trequartista che possa davvero far fare il salto di qualità.

In quest’ottica, attenzione alla clamorosa suggestione che porterebbe al nome di Nicolò Zaniolo, autore di una spettacolare tripletta nella giornata di ieri in Conference League in occasione del ritorno dei quarti di finale contro il Bodo Glimt. Il fantasista della Roma, dopo qualche esclusione, ha risposto alla grande e il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Capitale.

Il Milan cerca Zaniolo: le richieste

Nicolò Zaniolo, che potrebbe andar via per una cifra di poco inferiore ai 40 milioni di euro, visto il contratto in scadenza nel 2024, potrebbe diventare l’obiettivo numero uno del Milan, ma la Roma è pronta ad una controproposta che avrebbe del clamoroso.

I giallorossi potrebbero infatti chiedere, in cambio di Zaniolo, il cartellino di Sandro Tonali. Una richiesta molto ambiziosa che non dovrebbe trovare i favori del Milan che ritiene l’ex centrocampista del Brescia un titolarissimo.