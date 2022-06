Il gioiello adesso può firmare: svolta spagnola per Juve e Milan

Dalla Spagna arrivano novità importanti per il talento, più vicino alla firma: i dettagli del contratto

Due stagioni molto differenti quelle appena concluse da Milan e Juventus. Da un lato i rossoneri, tornati a festeggiare per uno scudetto dopo ben 11 anni di digiugno. Dall’altra la squadra di Allegri che, invece, vive la prima annata senza trofei da dieci anni a questa parte. Quello che accomuna rossoneri e bianconeri, però, sarà l’attuale sessione di calciomercato estivo e la voglia di primeggiare nei prossimi anni, in Serie A così come in Europa.

Ed è per questo che i nomi che si susseguono per le rose di Pioli e Allegri sono molteplici e aumentano con il passare delle settimane. Uno su tutti lo spagnolo Gavi, in scadenza il 30 giugno 2023 con il Barcellona. Il 17enne, infatti, non ha ancora rinnovato attirando su di sè le attenzioni di diversi club, Juventus e Milan su tutti.

Colpaccio Gavi: già pronto il contratto

Una situazione destinata a mutare già nelle prossime settimane visto che, come riporta il sito iberico ‘Sport.es’, vi sarebbe già una proposta interessante per la firma del 17enne di scuola catalana. Gavi, reduce da 47 presenze con 2 reti e 6 assist vincenti, potrebbe alla fine prolungare con il Barcellona. Come viene riferito, il club di Laporta avrebbe già pronta una nuova offerta per il gioiello di Xavi, a cui si chiede un sacrificio economico per le prossime due stagioni.

Dalla terza, presumibilmente nel 2024/25 in poi, la cifre dello stipendio di Gavi si allineeranno con la media degli stipendi di casa Barcellona. Una crisi economica davvero spietata, quella che ha colpito il Barcellona complicando fino a questo momento il rinnovo di Gavi che ha attualmente una clausola da 50 milioni di euro.

C’è fiducia, però, dagli ambienti blaugrana ed è per questo che il sogno di portare lo spagnolo in Serie A sembra più vicino a frantumarsi, per Milan e Juventus che ormai da mesi sperano di poter strappare Gavi al Barcellona.