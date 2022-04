Niente rinnovo, così va via: la Juventus può prenderlo con la clausola

Lontano l’accordo per il rinnovo, la Juventus sogna il clamoroso colpo nel calciomercato estivo: colpaccio con la clausola

L’enorme delusione della Juventus per il ko incassato nel Derby d’Italia contro l’Inter all’Allianz Stadium deve finire il prima possibile alle spalle della squadra bianconera. Una sconfitta che brucia, vista anche la convincente prestazione della squadra di Allegri. Adesso, però, le attenzioni possono rivolgersi non solo alla prossima sfida in casa del Cagliari ma anche in ottica calciomercato. Una ghiotta occasione potrebbe arrivare dalla Spagna: il club torinese fiuta il grande colpo.

Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo ‘Sport.es’, in casa Barcellona si starebbe complicando una situazione che può favorire, in ottica mercato, la Juventus. Si lavora ormai da mesi al rinnovo della stella nascente Gavi, gioiello sul quale la società di Laporta vuole puntare forte per il futuro prossimo. Il portale iberico sottolinea come le parti lo scorso gennaio fossero molto vicine al rinnovo dell’accordo che, al momento, resta in scadenza tra poco più di un anno.

Il sogno Gavi si infiamma: il Barcellona rischia

Tutto, però, è cambiato, con il Barcellona che si è dedicato ai rinforzi da regalare nell’immediato a Xavi (Adama Traore, Aubameyang e Ferran Torres su tutti) mettendo in secondo piano i discorsi con l’entourage di Gavi. C’era fiducia su un accordo da mettere nero su bianconero entro dieci giorni, così non è stato e adesso il calciatore risulta essere abbastanza spazientito. La volontà di Gavi, come quella del Barcellona, è chiara da tempo: vuole continuare in Catalogna anche se il rallentare di questo possibile rinnovo nell’arco dei mesi può compromettere la situazione.

Alla finestra rimane la Juventus, da tempo interessatissima al gioiello classe 2004 e potrebbe approfittarne al termine dell’attuale stagione. L’idea della ‘Vecchia Signora’ sarebbe quella di provare a portare Gavi approfittando della clausola abbastanza accessibile, presente attualmente sul contratto del centrocampista. Con 50 milioni, infatti, lo spagnolo potrebbe dire addio a giugno al Barcellona per accasarsi, Allegri lo sogna, a Torino.

37 le presenze stagionali di Gavi con la squadra di Xavi tra campionato e coppe, con 2 reti e 5 assist vincenti all’attivo.