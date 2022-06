Attacco senza sconti: “Juve, non prenderlo. Gioca due mesi”

Il calciomercato della Juventus prende forma ma arriva un doppio attacco ai grandi sogni della ‘Vecchia Signora’

Chiusa un’annata decisamente deludente, la Juventus deve tornare a competere ai massimi livelli in Serie A e Champions League e per farlo, la società torinese deve muoversi con precisione e rapidità nell’attuale sessione di calciomercato.

I nomi, ormai noti, sono diversi per rimpolpare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri in vista del ritiro estivo. I due grandi sogni bianconeri, è chiaro, sono Angel Di Maria e Paul Pogba.

Juve, da Di Maria a Pogba: “Lo lascerei dove sta”

In tal senso, ai microfoni di ‘Radio Radio’ ha parlato il giornalista Furio Focolari e lo ha fatto concentrandosi sugli obiettivi di mercato della Juventus. Nel mirino ci sono Angel Di Maria e Paul Pogba che sembrerebbero molto vicini alla firma con la ‘Vecchia Signora’. “Di Maria lo lascerei dove sta, al Rosario Central o dove gli pare. A lui interessa solo il Mondiale, come si fa a fare affidamento su un calciatore così?”. Focolari ha poi concluso: “Non si discutono le doti tecniche, chiaramente”. Il duro attacco si estende, poi, a Paul Pogba che ha lasciato il Manchester United a zero ed è pronto per il grande ritorno a Torino, a sei anni dalla super cessione per oltre 100 milioni di euro.

“Al Manchester non l’hanno mai visto, stanno festeggiando. Per me, non fa la differenza neanche in Italia. Sono tre anni che non la vede mai, solo la prima stagione è andata bene. Nessuno degli allenatori che si sono succeduti allo United lo ha fatto giocare”. Sempre a ‘Radio Radio’, Nando Orsi non è d’accordo per quanto riguarda il francese: “Pogba in Serie A la fa ancora la differenza, mentre Di Maria può tranquillamente andare da un’altra parte”.

Conclude poi Roberto Pruzzo, ex bomber della Roma, che rincara la dose su Di Maria consigliando evidentemente alla Juventus di guardare altrove: “Di Maria, nell’anno del Mondiale, ti gioca due mesi”.