Scambio alla pari nella Liga: la Juve piazza Arthur

Arthur non rientra nei piani di Massimiliano Allegri. La Juventus prova l’incastro in Spagna

In attesa di Pogba e di novità sul fronte Di Maria e Kostic, la Juventus lavora per piazzare gli esuberi. Tra questi c’è senz’altro Arthur. Il brasiliano non rientra nei piani di Massimiliano Allegri e un paio di giorni fa, non a caso, il suo agente Pastorello si è incontrato con Cherubini proprio per fare un punto sulla situazione.

Lo stesso Pastorello può dare una grossa mano ai bianconeri nel liberarsi della mezz’ala approdata a Torino due estati fa nell’ambito dello scambio pro bilancio con Pjanic. Liberarsi quantomeno in prestito, dato che difficilmente qualcuno arriverà a offrire sui 35 milioni di euro, la cifra all’incirca che eviterebbe una minusvalenza.

Dicevamo di Pastorello, ebbene il procuratore vanta buone entrature in casa Valencia dove si è appena insediato Gennaro Gattuso. Al tecnico calabrese potrebbe stuzzicare molto la possibilità di avere a disposizione il 25enne di Goiania, per caratteristiche tecniche e tattiche rientra appieno nell’idea di calcio di ‘Ringhio’.

Calciomercato Juventus, Arthur per Gaya: scambio di prestiti

Col Valencia si potrebbe ragionare su uno scambio di prestiti annuali con il terzino sinistro Gaya, da tempo nel mirino. Il 27enne spagnolo dovrebbe però prima prolungare almeno di un altro anno il contratto in scadenza nel 2023. La Juve potrebbe poi accettare di farsi carico di una parte dell’ingaggio – 5 milioni netti – dell’ex blaugrana.