Poker di colpi: il big si offre, adesso l’Inter è nei guai

Il calciomercato dell’Inter può vedere allontanarsi il grande colpo sognato dai tifosi nerazzurri: c’è il ‘tradimento’

Una stagione conclusasi con Coppa Italia e Supercoppa italiana per l’Inter che, tuttavia, non è riuscita ad agguantare lo scudetto finito sulla sponda rossonera del Naviglio. Poco male, in tal senso, visto che le manovre per l’attuale sessione di calciomercato sono già cominciate e comprendono nomi di assoluto valore per la rosa di Simone Inzaghi.

In primis Paulo Dybala che sembrerebbe davvero vicinissimo ad essere annunciato come nuovo attaccante dell’Inter. Un’altra ipotesi per l’attacco della ‘Beneamata’, che ha il sapore del sogno che può concretizzarsi nelle prossime settimane, è quella legata a Romelu Lukaku.

Lukaku si offre: svolta improvvisa

Il gigante belga, ormai separato in casa in quel di Londra e da tempo desideroso di vestire nuovamente la maglia dell’Inter, potrebbe aver scombussolato le carte in tavola. Secondo quanto riportato da ‘Defensacentral’, il Real Madrid starebbe vaòutando l’arrivo tra quattro nomi di peso per l’attacco di Ancelotti. Gabriel Jesus, Neymar, Sterling ed infine proprio Romelu Lukaku.

L’attaccante del Chelsea si sarebbe infatti proposto al club spagnolo, visto che oltre all’Inter la squadra per cui desidererebbe firmare è il Real. L’ultima decisione spetterà a Florentino Perez ma la mossa della punta 29enne può lasciare a bocca asciutta l’Inter, che valuta da tempo il ritorno (in prestito) di Lukaku.

In questa stagione in Inghilterra, la punta ha collezionato 44 presenze complessive con 15 reti e 2 assist vincenti.