Le mani di Ancelotti sul gioiello di Pioli: arriva nel 2023

Spunta un retroscena di mercato che mette in allarme tutti i tifosi rossoneri: il gioiello potrebbe trasferirsi al Real tra 1 anno

Dei tanti possibili incroci di mercato tra Real Madrid e Milan – già ‘amici’ storici, come dimostra anche l’affare Brahim Diaz di due stagioni fa – ce n’è uno che, fortunatamente per i tifosi rossoneri, non è andato a buon fine in questo principio di scambi iniziato subito dopo la stagione calcistica 2021/22.

Perso Kylian Mbappé, rimasto un po’ a sopresa a Parigi grazie ad un ingaggio assolutamente fuori mercato, la dirigenza merengue aveva necessità di assestare subito un colpo. Per evitare che la grande gioia per la doppietta Liga-Champions si affievolisse a causa della delusione per il mancato arrivo del fenomeno transalpino. Non è stato granchè difficile, avendo la liquidità originariamente destinata all’ex Monaco da parte, arrivare ad Aurelien Tchouameni, il centrocampista seguito con insistenza da mesi e sul quale c’era anche l’interesse della Juve. Prima del giovane francese però, la dirigenza de La Casa Blanca era sul punto di intavolare un discorso con uno dei migliori giocatori dello scudettato Milan.

Real Madrid-Tonali, tutto rimandato al 2023

L’oggetto del desiderio di Carlo Ancelotti e del suo staff tecnico era e resta niente di meno che Sandro Tonali, forse il giocatore più migliorato di tutta la Serie A nell’anno passato. Alle prese con le carta d’identità di Luka Modric, Toni Kroos e Casemiro – sebbene i tre abbiano disputato comunque una grande stagione – Re Carlo pensa all’ex Brescia per rinvigorire un centrocampo che ha già in Camavinga e nel neo arrivato Tchouameni linfa vitale per il futuro. Con Tonali tra le proprie fila la politica ‘verde’ fatta di campioni praticamente già affermati, sarebbe giunta al suo compimento.

Del resto, si sa, quando il Real punta un giocatore, difficilmente questo non arriva. Se non subito, come nel caso di Tonali per la stagione 2022/23, magari dopo. Forse appena un anno dopo. Questo spauracchio probabilmente agiterà i sonni dei tifosi rossoneri. Che però possono contare sulla determinazione del Dt Paolo Maldini nel trattenere il gioiello.