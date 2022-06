La Juventus insidia il grande sogno di Maldini, ma occhio ad Allegri!

La Juventus potrebbe mettere gli occhi su Charles De Ketelaere, fantasista del Bruges, nel mirino anche del Milan di Paolo Maldini: le ultimissime notizie di calciomercato

La Juventus di Massimiliano Allegri sta vivendo queste prime schermaglie di calciomercato, in attesa dell’inizio ufficiale dei trasferimenti, in maniera forse un po’ confusionaria.

L’addio di Paulo Dybala a parametro zero, che probabilmente vestirà la maglia dell’odiata rivale Inter, ha smosso un po’ le acque all’interno della tifoseria che adesso sta vivendo alcune situazioni non particolarmente piacevoli. Nel mirino c’è Angel Di Maria, giocatore che ha dato il suo addio al PSG. L’ex giocatore del Real Madrid però non sembra vicinissimo a vestire la maglia della Vecchia Signora e il braccio di ferro sulla durata del contratto non sembra facilitare le cose. Ci sono però delle cose positive per i bianconeri. Paul Pogba infatti, centrocampista francese che lascerà a parametro zero il Manchester United, è pronto a tornare alla Continassa per riprendere il suo percorso da dove era stato interrotto ormai 6 anni fa.

Per il futuro però, la Juventus potrebbe mettere nel mirino anche nomi più giovani ed esotici. Attenzione in quest’ottica al profilo di Charles De Ketelaere, fantasista del Bruges, società belga che sta sfornando talenti su talenti nelle ultime stagioni. Il numero 10 dell’originario di Brugge è un vero e proprio obiettivo anche del Milan di Paolo Maldini, a caccia di un trequartista che possa portare il salto di qualità in casa rossonera.

Calciomercato Juventus, inserimento per De Ketelaere ma Allegri…

De Ketelaere potrebbe rappresentare il futuro della Juventus, ma sembrano esserci degli ostacoli, uno principalmente chiamato: Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, tornato a Torino prima dell’ultima deludente stagione, potrebbe non accettare troppo di buon grado un investimento di questo livello per De Ketelaere, serviranno almeno 30 milioni di euro. Allegri infatti vorrebbe puntare per la prossima annata su giocatori più esperti che possano garantire sin da subito un cambio di marcia all’interno della squadra e nei risultati.