Juventus, altro ‘sgarbo’ alla Fiorentina e scambio: la risposta di Comisso

La Juventus torna a puntare il mirino in casa Fiorentina cercando di strappare l’obiettivo attraverso uno scambio: la risposta di Commisso

Una rivalità storica quella tra Juventus e Fiorentina, con i match tra le due squadre che sono molto sentiti sia a Torino che a Firenze. Tra le due tifoserie non corre buon sangue, ma le due società nel corso degli anni hanno intavolato e messo a segno diverse trattative.

L’ultima in ordine cronologico, e forse la più importante, è quella che ha portato Dusan Vlahovic in bianconero. Durante questa sessione estiva di calciomercato la Juventus potrebbe tornare a guardare tra le fila di Italiano, mettendo il mirino proprio sul capitano ‘viola’, Cristiano Biraghi. Tentativo di scambio alla pari e risposta di Commisso.

Calciomercato Juventus, scambio con la Fiorentina per arrivare a Biraghi: Pellegrini la contropartita

La Juventus non si ferma solamente a Vlahovic. I bianconeri infatti, nonostante la rivalità storica, potrebbero tornare a guardare in casa Fiorentina per rinforzare la corsia difensiva sinistra. Nel mirino sembrerebbe esserci Cristiano Biraghi, capitano della ‘viola’ che in questa stagione ha stupito tutti con il suo sinistro magico da punizione.

Per arrivare al terzino della Fiorentina la Juventus potrebbe mettere sul piatto uno scambio con Luca Pellegrini, terzino sinistro valutato 10 milioni proprio come Biraghi. La risposta di Commisso però sarebbe assolutamente negativa, poiché non vorrebbe cedere altri giocatori alla Juventus dopo Vlahovic. Inoltre il giocatore è al centro del progetto della Fiorentina e totalmente concentrato.