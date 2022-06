L’Italia ferma l’Inghilterra anche in Nations League: gli azzurri restano in testa

Prova grintosa dell’Italia che pareggia in casa dell’Inghilterra e resta al primo posto del Gruppo 3 di Nations League

Giro di boa per l’Italia in Nations League: la squadra di Roberto Mancini resta in testa alla classifica del terzo raggruppamento grazie al pareggio a reti bianche con l’Inghilterra al Molineux Stadium di Wolverhampton.

Prova gagliarda della Nazionale italiana che ferma l’Inghilterra sfiorando anche la vittoria: tante occasioni create dagli azzurri, soprattutto nel corso della prima frazione di gioco, ma con un pizzico di imprecisione ed indecisione che lasciano l’amaro in bocca. In particolar modo, gridano vendetta le chance sprecate da Frattesi e Tonali nel corso della prima frazione di gioco.

Possono recriminare anche i padroni di casa, pericolosi con i vari Abraham, Sterling, Rice e Mount. Quest’ultimo ha anche colpito la traversa, sfiorando il gol a Gigio Donnarumma. Il pareggio, ad ogni modo, permette alla selezione di Roberto Mancini di restare in vetta alla classifica del girone in virtù del pareggio maturato anche tra Ungheria e Germania. Prossimo appuntamento per gli azzurri il prossimo 14 giugno, ancora con la Germania, prima della pausa e del ritorno in campo previsto il 23 settembre in casa contro l’Inghilterra per il match di ritorno.

Inghilterra-Italia: risultato e tabellino

INGHILTERRA-ITALIA 0-0