Cifra monstre e addio Milan: Maldini con le spalle al muro

Il Milan vede sfumare un importante obiettivo di calciomercato, seguito anche dalla Juventus: richiesta altissima del club per la cessione

Ambizione è la parola chiave: il Milan rappresenta a pieno questo concetto. La storia del club rossonero è contornata da innumerevoli successi, alcuni dei quali sono rimasti impressi negli annali del calcio. Adesso il ‘Diavolo’ è tornato grande, perlomeno in Italia.

Dopo praticamente un decennio grigissimo, la società meneghina ha riconquistato la vetta della Serie A, portandosi a casa lo Scudetto numero diciannove al termine di un percorso straordinario. Basta così? Assolutamente no, perché il club di Via Aldo Rossi non vuole fermarsi qui. C’è l’intenzione di alzare ulteriormente l’asticella, migliorando nettamente anche in campo europeo. Per realizzare l’obiettivo in questione serve ovviamente il calciomercato. Maldini e Massara – pienamente confermati da Gerry Cardinale, il numero uno del fondo di investimenti statunitense RedBird Capital Partners – sono al lavoro su diversi fronti per potenziare la rosa. Come noto, nella lista dei desideri è presente, tra gli altri, il nome di Marco Asensio. Lo spagnolo ha parlato del suo futuro in un’intervista rilasciata nei giorni scorsi, non escludendo l’ipotesi addio al Real Madrid a parametro zero nel 2023, quando terminerà il suo contratto con i ‘Blancos’.

Calciomercato Milan, richiesta mostre per Asensio

Il presidente Florentino Perez, dal canto suo, vorrebbe evitare lo scenario in questione. Se non dovesse avvenire il rinnovo, stando a quanto riferisce ‘Defensacentral.com’, il Real procederà alla cessione del giocatore, che intanto avrebbe avviato i colloqui col Manchester United.

Le ‘Merengues’ sarebbero disposte a trattare con gli inglesi, chiedendo una cifra monstre da 50-60 milioni di euro per il classe ’96. A tali condizioni il Milan non affonderebbe il colpo: i rossoneri, infatti, arriverebbero ad un massimo di 30-35 milioni di euro per il cartellino di un calciatore in scadenza tra un anno. L’attaccante ex Maiorca, inoltre, piace anche alla Juventus, ma la ‘Vecchia Signora’ preferirebbe prenderlo in caso di mancato prolungamento. Asensio, però, pare allontanarsi sempre di più dall’approdo in Serie A.