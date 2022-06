Ore decisive per Dybala: l’agente nella sede dell’Inter

Jorge Antun è ospite della sede dei nerazzurri in Viale della Liberazione per discutere le condizioni di passaggio della ‘Joya’

Se ne parla da settimane, sin da quando si facevano sempre più intense le voci di un congelamento della trattativa di rinnovo del contratto con la Juventus. Queste sono ore calde, caldissime, quasi decisive per il trasferimento a parametro zero di Paulo Dybala all’Inter.

L’agente del fantasista argentino, Jorge Antun, è proprio adesso ospite della dirigenza nerazzurra presso la sede principale di Viale della Liberazione in Milano. Il sentore è che la trattativa possa concludersi prima dell’addio di Sanchez, considerato una sorta di jolly necessario a spianare la strada per l’arrivo della ‘Joya’. I tempi sono decisamente maturi, l’attesa è pressoché finita. Del resto, tirare troppo la corda non fa che accrescere il nervosismo e la tensione per uno degli affari di mercato più delicati degli ultimi tempi.