L’ex obiettivo della Juve per Milan e Roma: bastano 20 milioni

Roma e Milan sono pronte a darsi battaglia per il gioiello, da tempo avvicinato alla Juventus: ora costa la metà

La stagione del Milan si è conclusa nel migliore dei modi. Lo scudetto è finito sulla sponda rossonera dopo 11 anni dall’ultimo successo del club meneghino. Un momento che Paolo Maldini vorrebbe provare a replicare nella prossima stagione ed è già a caccia di possibili grandi occasioni dal calciomercato estivo.

Uno scenario molto simile a quello della Roma che, nonostante il sesto posto in Serie A, è riuscita a strappare al Feyenoord la Conference League. Il club di Friedkin ha intenzione di accontentare Josè Mourinho, rilanciando con forza il progetto giallorosso accontentando le richieste di mercato avanzate dallo ‘Special One’.

Niente Juve: gioiello a metà prezzo, Milan e Roma esultano

Ecco quindi che proprio per Milan e Roma potrebbe prospettarsi un’occasione di mercato più che ghiotta: l’ex obiettivo della Juve può finire alla corte di Pioli o dello ‘Special One’. Si tratta di Houssem Aouar che, in scadenza il 30 giugno 2023 e ormai lontanissimo dal rinnovo con la società transalpina, dirà addio al Lione. Cercato a lungo dalla Juventus, adesso il franco-algerino potrebbe finire per un prezzo davvero invitante o al Milan o alla Roma.

Il presidente Aulas adesso si accontenterebbe di soli 20 milioni di euro: una cifra più che abbordabile visto il talento di Aouar e la sua ancora giovane età. Il 23enne, reduce da 45 presenze con 8 reti e 4 assist vincenti, può rappresentare un grande colpo per le mediane di Pioli e Mourinho.

Situazione dunque in divenire: Aouar può sbarcare in Serie A. Non alla Juventus: la pista che porta al duello tra Roma e Milan è pronta a infiammarsi.