Il regalo scudetto arriva a centrocampo: Pioli lo soffia alla Juventus

Il Milan potrebbe spingere per l’arrivo di Houssem Aouar, centrocampista del Lione, nei mesi scorsi nel mirino anche della Juventus di Allegri: le ultimissime di calciomercato

Il Milan di Stefano Pioli è campione d’Italia! I rossoneri, dopo un finale di stagione davvero trionfale, si sono imposti in casa del Sassuolo di Alessio Dionisi grazie alla doppietta di Olivier Giroud e al gol di Franck Kessie, centrocampista e asse della mediana rossonera che, in questa annata, era in scadenza di contratto e saluterà proprio dopo questo grande traguardo con la casacca rossonera.

Il Milan ha vinto staccando di due punti l’Inter di Simone Inzaghi in una Serie A che ha avuto potenzialmente due momenti chiave nella stagione: il primo è stato il derby di febbraio con la doppietta, sempre di Giroud, a condannare la Beneamata; il secondo è stato il recupero di Bologna per i nerazzurri segnati dal clamoroso infortunio in disimpegno di Radu. Due snodi cruciali, due sconfitte che sono costate davvero tanto all’Inter di Inzaghi che ha chiuso la stagione con due trofei in bacheca, ma con l’amarezza della sconfitta nella corsa scudetto.

E ora, in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, il Milan di Stefano Pioli è a caccia di rinforzi che possano aiutare il club a difendere il titolo nella prossima stagione. Il nome caldo potrebbe diventare quello di Houssem Aouar, stella del Lione.

Calciomercato, il Milan va forte su Aouar: le ultime

Houssem Aouar, centrocampista del Lione, nei mesi scorsi è stato più volte accostato alla Juventus prima di Pirlo poi di Massimiliano Allegri. Il giocatore, che sembrava davvero in rampa di lancio per una top europea, in questa stagione ha continuato a vestire la casacca del club francese, ma il suo contratto è in scadenza nel 2023. Ciò vuol dire che il prezzo di Aouar potrebbe decisamente scendere fino a toccare i 20-25 milioni di euro, una sorta di “sconto” per il colpo che il Milan soffierebbe alla Juventus.