Arriva il gioiello e il veterano se ne va: si offre a Juve e PSG

L’arrivo del giovane talento alla corte di Carlo Ancelotti comporterà l’addio del veterano. Juve e PSG in lizza per il giocatore

Ancora scottato dalla vicenda Mbappé – il giocatore ha rinnovato a cifre astronomiche col PSG rinunciando di fatto alla ‘camiseta blanca’– il Real Madrid vuole subito rifarsi con un grande colpo di mercato. Già sul taccuino della dirigenza merengue, il giovane talento è vicino a trovare un accordo col club spagnolo. Carlo Ancelotti lo aspetta con trepidazione: un po’ meno uno dei veterani del Real, che si prepara a fare le valigie dopo 9 stagioni totali – di cui 7 consecutive – nel club più titolato della storia.

Il gioiello che dovrebbe scalzarlo definitivamente dalle gerarchie del tecnico italiano è niente meno che Aurelien Tchouameni, il classe 2000 in forza al Monaco già nel giro della Nazionale maggiore e protagonista di ben 50 presenze con 5 reti e 3 assist nella stagione appena conclusa coi monegaschi. Per la verità il talento era finito anche nelle mire della Juve – e successivamente del Liverpool, che starebbe rilanciando pesantemente proprio in queste ore -. Ma il destino di Tchouameni sembra tracciato verso la Spagna.

Dentro Tchoaumeni, via Casemiro: il brasiliano si offre a Juve e PSG

Col contratto in scadenza nel 2023, e già uscito dalle preferenze di Ancelotti nel corso di questa annata, Casemiro potrebbe essere arrivato al capolinea della sua esperienza spagnola. Nel ruolo del sudamericano, le quotazioni di Valverde e Camavinga sono in netto rialzo. l’eventuale arrivo del gioiello dal Monaco significherebbe panchina certa per il veterano. Con un rinnovo di contratto che non arriva, il destino sembra ormai segnato: il centrocampista starebbe pensando di offrirsi a Juventus e PSG.

L’operazione, anche se non esattamente low cost considerando il valore del giocatore, è però fattibile per le casse bianconere. Il Real è consapevole di dover vendere il centrocampista in questa sessione di mercato se non vuole perderlo a zero il prossimo anno. Non si esclude il possibile inserimento di una o più contropartite tecniche per ‘ammorbidire il cash’ che la dirigenza merengue pretenderà.