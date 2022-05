Perisic-Inter, incontro terminato: le parole dell’agente

In queste ore si sta decidendo il futuro di Perisic. L’incontro tra la dirigenza dell’Inter e il suo entourage a tema rinnovo è terminato da pochi istanti

Molti dei piani dell’Inter nella prossima stagione passano per il rinnovo di Perisic. L’esterno croato è stato uno dei punti di forza della squadra di Simone Inzaghi e perderlo a zero dopo un campionato giocato a livelli clamorosi rappresenterebbe un grosso grattacapo per Marotta.

Per questo motivo, all’indomani della fine della stagione, la dirigenza nerazzurra si è subito messa in moto per Perisic. Il suo agente, Frane Jurcevic, e l’avvocato di fiducia del calciatore erano a Milano per discutere i termini del contratto. L’incontro è terminato pochi istanti fa.

L’agente di Perisic sul rinnovo: “Vediamo”

Non è però filtrato niente dai diretti interessati. Uno sfuggente “Vediamo” e nulla più: questo quanto ci è dato sapere direttamente dall’agente. Stando a quanto riporta ‘Calciomercato.it’, però, ci sarebbe ottimismo circa la riuscita dell’affare.

Nonostante le parole piccate del calciatore al termine della finale di Coppa Italia, pare che l’Inter sia comunque sulla buona strada per convincerlo. Marotta non ha mai nascosto il desiderio di trattenerlo nelle ultime interviste e ora sembra dare seguito a quanto dichiarato.

Le prossime ore, in ogni caso, saranno decisive. Due anni di contratto a 4,5 milioni a stagione è l’offerta: vedremo se basteranno per convincere Perisic a rimanere.