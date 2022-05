Roma-Dybala, ci pensa Totti: “La 10? Gliela darei volentieri”

Il futuro di Paulo Dybala continua a essere un’incognita e Francesco Totti oggi si esprime sulla questione numero 10

L’avventura di Paulo Dybala alla Juventus si è ormai chiusa. Quella di Firenze è stata l’ultima apparizione dell’argentino con la maglia bianconera, visto che a fine giugno scadrà il suo contratto con il club juventino e l’addio è stato già annunciato da tempo.

La ‘Joya’ però non ha ancora annunciato quale sarà il proprio futuro. Tra le pretendenti per Dybala ci sono anche Roma e Inter, le due opportunità per l’argentino di restare in Serie A. Sulla possibilità di un approdo di Dybala alla Roma ha parlato Francesco Totti, ex calciatore e storico capitano dei giallorossi, che si è espresso anche sulla possibilità di dare all’argentino la maglia numero 10 che indossava lui.

Totti invoglia Dybala a scegliere la Roma: gli cederebbe la maglia numero 10

Nel calciomercato estivo può succedere di tutto e la Roma spera nell’arrivo di Paulo Dybala a parametro zero. L’addio alla Juventus da parte della ‘Joya’ è già avvenuto e il testa a testa per il futuro dell’argentino sembrerebbe essere tra Roma e Inter. A cercare di convincere Dybala a scegliere la capitale sarà anche Francesco Totti, che in occasione dell’Integration Heroes Match di Milano ha dichiarato: “Qualche consiglio a Dybala glielo posso pure dare. La 10 della Roma? Se dipendesse da me volentieri, ma non dipende da me. Può darsi che prenda un altro numero”.

Poi un voto anche alla prima stagione di Mourinho e a Pellegrini, attuale capitano della Roma: “A Mourinho darei sempre un 10 comunque vada. Mi piace come persona e personaggio. Pellegrini Sta facendo bene, sta portando la fascia con dignità e onore”.